Rincari benzina: Assoutenti, verde e gasolio con picchi sulla A4 Venezia-Trieste a 2,5 euro

Inspiegabili prezzi in salita di benzina e gasolio. Su alcune autostrade i listini della verde hanno già sfondato quota 2,5 euro al litro, rivela Assoutenti. Sulla A4 Venezia-Trieste la benzina ha raggiunto il picco di 2,553 euro al litro per il servito, mentre il gasolio 2,4 euro/litro. Benzina oltre la soglia dei 2,5 euro anche sulla A21 Torino- Piacenza e sulla A14 Bologna-Bari-Ta- ranto. Da martedì scatta l'obbligo per i gestori di esporre il cartello con il prezzo medio.No del Tar alla sospensiva.