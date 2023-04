Ricovero Berlusconi: una forma di leucemia richiederà una terapia di giorni per la stabilizzazione

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato all'Ospedale San Raffaele in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare dovrà essere stabilizzato. I medici nel pomeriggio avevano emesso un bollettino medico in cui è riportato che "L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo:leucemia mielomonocitica cronica",si legge."La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell'infezione polmonare" con l'obiettivo di limitare gli effetti negativi e per cui saranno necessari alcuni giorni. - (PRIMAPRESS)