Ricostruzione Ucraina: oggi a Roma la conferenza bilaterale con il premier Shmyal e il ministro Kuleba

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà oggi 26 Aprile a Roma, la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina. Per l'Italia, con la premier Meloni, partecipano i ministri degli Esteri Tajani, delle Infrastrutture Salvini, dell'Eco- nomia Giorgetti e delle Imprese e Made in Italy Urso. Da Kiev il primo ministro Shmyal e il ministro degli Esteri ucraino Kuleba. Per il premier ucraino anche un incontro con il presidente della Camera Fontana. - (PRIMAPRESS)