Riad: condanna a 6 mesi per l’hostess Ilaria De Rosa accusata di detenzione di stupefacenti

(PRIMAPRESS) - RIAD - Condannata in Arabia Saudita a sei mesi di carcere per Ilaria De Rosa, l'hostess di volo italiana della provincia di Treviso. Era stata arrestata 40 giorni fa per "possesso di stupefacenti". Lei respinge le accuse. E' provata, ma sta bene. La sentenza è stata pronunciata da un giudice monocratico alla presenza del console generale italiano e della sorella della detenuta. Al termine dei 6 mesi è prevista l'espulsione dal Paese. Si può ricorrere in appello. Gli altri imputati coinvolti sono stati condannati a un anno e sei mesi. - (PRIMAPRESS)