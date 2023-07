Reggio Calabria: un bimbo morto tra i 50 migranti soccorsi dalla nave Dattilo della Guardia Costiera

(PRIMAPRESS) - REGGIO CALABRIA - C'è un bimbo morto tra i 50 migranti soccorsi in mare nelle ultime ore e giunti in mattinata nel porto di Reggio Calabria a bordo di nave Dattilo della guardia costiera. Per la mamma la Prefettura ha chiesto l'assistenza psicologica. Sulla Dattilo anche 500 migranti trasferiti da Lampedusa. Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa dove sono approdati fra la notte e le prime ore della mattina in 250 a bordo di sei imbarcazioni. All'hotspot di contrada Imbriacola, all'alba, c'erano 1.522 ospiti. - (PRIMAPRESS)