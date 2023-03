Ravenna si prepara all’ultimo saluto dell’attore Ivano Marescotti (77). Il saluto del suo Teatro Accademia

(PRIMAPRESS) - RAVENNA - Si terranno domani i funerali di Ivano Marescotti (77) morto ieri a Ravenna dove era ricoverato da qualche giorno all'ospedale della città per l'aggravarsi di una malattia. Un anno fa aveva annunciato la decisione di ritirarsi dalle scene, per dedicarsi esclusivamente al 'Teatro Accademia Marescottì che aveva fondato. Sterminata e poliedrica la lista di produzioni e registi con i quali ha lavorato in quarant'anni di carriera, da quando, cioè, decise di far diventare una professione la sua passione, lasciando l'impiego al Comune di Ravenna.

Vincitore di un Nastro d'Argento era noto per i suoi ruoli di spalla accanto a grandi attori in film molto famosi: da Benigni in 'Johnny Stecchino' e 'Il Mostro' a Checco Zalone in 'Cado dalle nubi' e 'Che bella giornata', a Aldo Giovanni e Giacomo in 'La leggenda di Al John e Jack'. In carriera ha interpretato oltre cinquanta film, lavorando con registi quali Anthony Minghella, Ridley Scott, Marco Risi, Pupi Avati, Sandro Baldoni, Maurizio Nichetti, Carlo Mazzacurati, Antonello Grimaldi e Klaus Maria Brandauer.

"Ivano Marescotti, non solo un volto amato, un attore e regista che ha saputo conquistare il pubblico e spaziare dalla comicità ai ruoli più impegnati, ma anche un appassionato romagnolo che portava in sé tutta la forza comunicativa della sua amata terra. Il mio pensiero va ai suoi cari, ai quali esprimo il mio cordoglio". Così il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni.