Rapporti Usa-Cina: Biden dà del dittatore a Xi Jinping e rischia di rompere il puzzle ricomposto da Blinken

Una frase del presidente USA, Biden ha rischiato di mandare in frantumi la difficile ricucitura dei rapporti tentati dal Segretario di Stato, Blinken in Cina. Joe Biden ha dato del dittatore a Xi Jinping durante un evento elettorale per una raccolta fondi in California, commentando la vicenda dei palloni spia cinesi abbattuti sui cieli americani. L'affermazione molto pesante, è senza filtri di Biden arriva a due giorni dalla missione di Antony Blinken, che aveva definito "molto costruttiva" anche se l'impressione è che Xi Jinping non si sia spostato di un passo dalle sue posizioni come quella più evidente della questione Taiwan e Hong Kong. Unica concessione: l'impegno a non fornire più armi di lunga gittata alla Russia nel conflitto con l'Ucraina. Ma in molti non credono nella promessa.