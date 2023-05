Rai: si è dimesso l'Ad Carlo Fuortes "Sulla mia figura scontro politico". Oggi l'annuncio nel CdA dell'azienda di Viale Mazzini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Carlo Fuortes, l'Ad di Rai si è dimesso. L'annuncio nel corso del Consiglio di amministrazione dell'azienda di Viale Mazzini. Da tempo da parte della maggioranza erano state esercitate forti pressioni per arrivare a un cambio al vertice. Ora l'annuncio del vertice Rai. Per spingere la decisione in questo verso era stato approvato un decreto legge per aprirgli la strada al Teatro San Carlo, mandando in pensione l'attuale amministratore con il tetto fissato ai 70 anni di età per rimanere in esercizio nei Teatri Stabili e le Fondazioni di Enti Lirici. Che cosa accadrà adesso? Dei nomi per il vertice Rai circolavano già da settimane e potrebbe arrivare dall'area dell'informazione.

"Dall'inizio del 2023 sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona si è aperto uno scontro politico che contribuisce a indebolire la Rai e il Servizio pubblico. Allo stesso tempo ho registrato all'interno del Consiglio di amministrazione della Rai il venir meno dell'atteggiamento costruttivo che lo aveva caratterizzato, indispensabile alla gestione della prima azienda culturale italiana". Così ha dichiarato l'Ad dimissionario in unanota alla stampa. - (PRIMAPRESS)