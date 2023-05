Rai: revocato lo sciopero del 26 maggio. Raggiunto accordo con maestranze di viale Mazzini

(PRIMAPRESS) - ROMA - È rientrata la minaccia di sciopero dei lavoratori Rai che era stato proclamato per 26 maggio prossimo. I sindacati hanno raggiunto un accordo con la dirigenza di viale Mazzini per la revoca dello sciopero annunciato. La nuova governance ha assicurato i sindacati che si darà sempre maggior solidità all'azienda per rilanciarne il ruolo di Servizio Pubblico, anche nel segno della qualità del lavoro per quanti quotidianamente vi operano. - (PRIMAPRESS)