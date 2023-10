Rai Radio3: oggi a Fahrenheit i “Frammenti d’Estinzione” della Sonosfera di Pesaro

(PRIMAPRESS) - ROMA - David Monacchi, ideatore e creatore della Sonosfera di Pesaro, interverrà con “Frammenti di Estinzione e Sonosfera®” nel programma “Fahrenheit” di Rai Radio3. Il paradigma percettivo ed estetico che unisce tecnologia, cultura e natura di CTE Square torna sotto i riflettori come già avvenuto al Festival Pianeta Terra di Laterza (Lucca) dove la grande chiesa di San Francesco è stata trasformata in una foresta di suono. In diretta dalle 16.15 alle 17.00. https://lnkd.in/djcbqERT - (PRIMAPRESS)