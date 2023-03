Qualificazioni Euro 2024: questa sera Malta-Italia. Entrano in squadra Tonali e Pessina

(PRIMAPRESS) - MALTA - Le qualificazioni per Euro 2024 attendono l'Italia al match con Malta dopo la sconfitta con l'Inghilterra. Roberto Mancini potrebbe cambiare parecchio nella formazione rispetto all'Inghilterra. Pronti Scalvini e Romagnoli, Spinazzola dalla panchina, mentre c'è da scegliere tra Di Lorenzo/Darmian. Jorginho non dovrebbe essere titolare a centrocampo, con Cristante in cabina di regia. Tonali al posto di Barella, Pessina per Verratti. In attacco confermato solo Retegui, Gnonto e Politano dal 1'. - (PRIMAPRESS)