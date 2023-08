Pordenone: continuano le trattative con l'ex ufficiale asserragliato nella sua abitazione. In un video annuncia un gesto estremo

(PRIMAPRESS) - PORDENONE - Proseguono questa mattina le trattative tra forze di polizia e l'ex ufficiale di complemento asserragliato da ieri nella sua abitazione di Cordovado (Pordenone) nel tentativo di convincerlo a consegnarsi. Questa mattina l'uomo ha postato un nuovo video sul suo canale Youtube. In uno dei suoi 3 messaggi minaccia di fare un gesto estremo. L'uomo, 55 anni, soffrirebbe di disturbi psichici e non avrebbe accettato la notifica del ritiro delle armi in suo possesso. L'edificio è circondato da ieri dalle forze dell'ordine. Sono state staccate le utenze di luce e gas ed evacuati i vicini. Sul posto presenti anche vigili del fuoco protezione civile e polizia locale. - (PRIMAPRESS)