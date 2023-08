Ponte sullo Stretto: ok del CdM alla deroga compensi super-esperti e semplificazione Alta Velocità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal Consiglio dei Ministri approvato ieri sera, è arrivato un provvedimento contro gli incendi dolosi per cui sono state aumentate le pene minime e massime e nuove norme contro la criminalità organizzata per cui sono state estese le intercettazioni migliorando la gestione dei dati. Sul pacchetto infrastrutture, c'è stato il via libera a deroghe compensi a super esperti che lavoreranno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Fondo da 50mln di euro per aiutare Comuni sotto 5mila abitanti. Eliminata la tassa annuale che autotrasportatori davano ad Autorità trasporto ed infine semplificazione procedure per i lavori dell'Alta Velocità. - (PRIMAPRESS)