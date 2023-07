Pnrr: la cabina di regia di Palazzo Chigi approva le modifiche alla 4ª rata. Il 18 luglio in Parlamento

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La cabina di regia ha approvato la proposta di modifica della 4a rata del Pnrr. Sarà inviata già oggi alla Commissione Ue". Così il ministro Fitto, al termine della riunione a Palazzo Chigi. Modificati 10 obiettivi su 27, "modifiche che ci tengono nel percorso",spiega "A giorni chiederemo la 4a rata. La chiederemo tutta, senza un definanzia- mento". Sulla terza rata "siamo in fase di verifica dei dettagli". Ribadisce di essere "nei tempi previsti" e annuncia che il 18 luglio andrà in Parlamento per la relazione semestrale sul Pnrr. - (PRIMAPRESS)