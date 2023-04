Pisa: per Barbara Capovani è morte cerebale. La volontà di donare gli organi. La rabbia del mancato controllo

(PRIMAPRESS) - PISA - Per la psichiatra aggredita a Pisa il bollettino medico di oggi ha dichiarato la morte cerebrale. Non ci sono quasi più speranze per la Il bollettino medico congiunto da Asl Toscana nord ovest e Aou Pisa delle 17:45 riporta che sono iniziate le procedure di accertamento di morte cerebrale per Barbara Capovani.

"Oggi pomeriggio, intorno alle 17:40 – si legge nel bollettino –, al termine della verifica di tutti gli esami clinici e strumentali necessari, la commissione di specialisti ha disposto sulla paziente l’inizio della procedura di accertamento di morte cerebrale la cui conclusione è prevista intorno alle 23:40. Al termine del periodo di osservazione si procederà alla donazione degli organi, assecondando in tal modo una sua espressa volontà che i familiari hanno condiviso”. Intanto sale la rabbia del mancato controllo del suo aggressore, il 35 enne più volte fermato per i suoi disturbi violenti. - (PRIMAPRESS)