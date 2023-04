Pisa: l’omicida di Barbara Capovani si avvale della facoltà di non rispondere. Il 3 maggio fiaccolata per ricordare la psichiatra

(PRIMAPRESS) - PISA - L'uomo accusato di aver ucciso, il 21 aprile scorso, a Pisa la psichiatra Barbara Capovani, all'uscita del Servizio di diagnosi e cura della città toscana, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia in carcere. Il 3 maggio si terrà una fiaccolata per ricordare la vittima aggredita da un ex paziente psichiatratrico. Gli organi donati da Barbara Capovani hanno già salvato vite a Roma e Milano. - (PRIMAPRESS)