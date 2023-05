Pesaro: un simposio per nuovi stili di vita consapevoli promosso dall'assessorato alla Sostenibilità

(PRIMAPRESS) - PESARO - Il capoluogo marchigiano che si preparara nel 2024 ad essere Capitale italiana della Cultura, presenta, dal 22 al 31 maggio prossimo, un appuntamento dedicato ai nuovi stili di vita. Si tratta di 10 giorni di dibattito e confronto sulle buone pratiche per stili di vita consapevoli. Questo è l’obiettivo del “Simposio stili di vita sostenibili”, il nuovo appuntamento promosso dal Comune di Pesaro che si svolgerà in diversi luoghi della città. «Un appuntamento dedicato ad una domanda crescente di approccio olistico per nuovi stili di vita più attenti alla salute e all'ambiente che ci circonda» spiega Maria Rosa Conti, assessora alla Sostenibilità, nel lanciare «Un’iniziativa corale e plurale con cui cercheremo di dare voce e spazio alle realtà del territorio che sono coinvolte e partecipano attivamente nel creare una cultura rivolta alla sostenibilità: dalle scuole alle associazioni, dalle aziende private alle istituzioni». - (PRIMAPRESS)