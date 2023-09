Pesaro: laboratori aperti della Casa delle nuove tecnologie (CTE Square) per innovare le imprese del territorio

(PRIMAPRESS) - PESARO - La Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) di Pesaro, una delle sette realizzate in Italia con un programma di trasferimento di know-how tecnologico supportato da un bando del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMit), entra nel vivo della sua azione di "vetrina" di opportunità per le imprese del territorio che desiderano entrare in un processo di innovazione attraverso le sfide della digitalizzazione. Il prossimo 26 settembre, con il coordinamento del Comune di Pesaro, si terrà a Palazzo Gradari il lancio della "Call4Needs", un'iniziativa che tenderà a raccogliere richieste di soluzioni hi-tech da parte di aziende ed imprese locali. Soluzioni nei settori del turismo, dell'arte e della sostenibilità che potranno essere di aiuto alle imprese grazie alle tecnologie emergenti elaborate dai laboratori della CTE. Università e aziende leader nei settori della digitalizzazione aiuteranno le aziende a sperimentare modelli di modernizzazione a misura di impresa ma allo stesso tempo trovare partner in grado di condividere uno stesso processo facendo networking. - (PRIMAPRESS)