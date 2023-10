Pesaro: iniziati i lavori per la “vetrina” della Casa delle Nuove Tecnologie nel cuore del centro storico

(PRIMAPRESS) - PESARO - La Casa delle nuove tecnologie (CTE Square) di Pesaro, il progetto finanziato dal Mise con il coordinamento del Comune marchigiano, avrà fisicamente la sua "vetrina" nel cuore del centro storico pesarese. Sono partiti i lavori della struttura in Largo Mamiani, 13 che ospiterà i laboratori della CTE Square impegnati già dallo scorso anno a trasferire know-how digitale ad imprese del territorio nei settori di turismo, cultura ed engagement.

Gli amministratori comunali Pozzi (Patrimonio) e Frenquellucci (Innovazione Tecnologico) hanno dichiarato: "Intervento che riqualifica l’immobile, riduce le spese per fitti passivi e crea uno spazio altamente performante". Questa mattina l’intervento da 500mila euro di risorse comunali per i lavori di “Restauro e ristrutturazione funzionale del terzo piano dell’immobile comunale di largo Mamiani 13” che accoglierà la sede della CTE Square prima e, una volta concluso il progetto, gli uffici del Servizio Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale (ad oggi al civico 4 di largo Mamiani). "Un cantiere virtuoso sotto tre aspetti – spiegano Riccardo Pozzi, assessore al Fare e Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione - da un lato perché rigenera spazi comunali in disuso riqualificando l’intero immobile collocato in una posizione strategica del centro storico; dall’altro perché libererà l’Amministrazione delle spese di affitto ad oggi coperte per la struttura (59.363 euro l’anno) dei Sistemi informativi del Comune; dall’altro ancora perché crea un luogo fisico dalle alte prestazioni strutturali e infrastrutturali, adeguato per ospitare il progetto che arricchisce Pesaro 2024 - Capitale Italiana della Cultura 2024 con la CTE, l’incubatore di tecnologie dell’intera provincia», finanziato dal Mise con 11milioni di euro. Il termine dei lavori è previsto entro la primavera. - (PRIMAPRESS)