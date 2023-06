Parigi: migranti, “Responsabilità e solidarietà” le parole condivise di Macron e Meloni. La candidatura forte di Roma ad Expo 2030

(PRIMAPRESS) - PARIGI - "Rafforzare frontiere esterne. Di fronte ai drammi dei migranti a cui assistiamo bisogna che l'Europa sia in grado di affrontare in modo più efficace la sfida dell'immigrazione".Così il presidente francese Macron prima di un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Eliseo. "Non c'è una buona politica di difesa delle frontiere comuni.E'importante trovare un equilibrio fra responsabilità e solidarietà fra tutti i Paesi Ue. Occorre un coordinamento nelle relazioni con i Paesi di origine e di transito Francia e Italia hanno visione comune". Si tratt della prima visita in Francia da quando è premier Giorgia Meloni. Dopo aver concluso la presentazione della candidatura italiana di Roma a Expo 2030, la premier si è recata all'Eliseo, dove si è tenuto un faccia a faccia di un'ora e 40 minuti con il presidente francese Emmanuel Macron. Poi l'intervento all'Ambasciata d'Italia: "Credo fortemente nella candidatura di Roma per Expo 2030"

Meloni: con Parigi interessi comuni "Italia e Francia sono due nazioni collegate, centrali, protagoniste in Europa che hanno bisogno di dialogare per- ché molti e convergenti sono gli inte- ressi comuni". Così la premier Meloni nel punto stampa insieme al presidente francese Macron all'Eliseo, prima dell'incontro bilaterale. E in vista del Consiglio europeo: "Siamo d'accordo che si debbano fare passi concreti" sui migranti. "Centrale il partenariato con il Mediterraneo, non solo il Nord Africa".Sull'Ucraina:con- tinueremo sostegno a Kiev "a 360 gradi"