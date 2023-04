Ospedali con blatte ed escrementi di topi nelle cucine: sanzioni penali dei NAS in 431 strutture in Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Blatte in ospedali. Le verifiche fatte dai NAS in 992 cucine ospedaliere sono stati rilevati 340 casi di irregolarità, pari al 34%, con 431 infrazioni penali e amministrative per com- plessivi 230mila euro di sanzioni. E' stata disposta la sospensione dell' attività o il sequestro di 7 punti cucina all'interno di mense ospedaliere e strutture sanitarie per presenza di umidità, muffe, insetti ed escrementi di topi. Sequestrati oltre 400 chilogrammi di alimenti non tracciati, scaduti o custoditi in ambienti inadeguati.9 persone denunciate per frode e altri reati. - (PRIMAPRESS)