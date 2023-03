Ora legale: stanotte alle 2 sposteremo di un’ora in avanti le lancette dell’orologio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa sera si torna all’ora legale. Il cambio dell’ora sarà tra la notte di oggi 25 e domenica 26 marzo 2023, spostando le lancette di un'ora in avanti e ci consentirà di avere un’ora di luce in più al giorno per i prossimi mesi, un beneficio tanto per le persone quanto per le attività commerciali. Esiste però una discussione sulla salute del cambio dell’ora, tanto che la possibilità di abolire il cambio dell’ora ogni sei mesi non è più solo un’idea. Quest'anno il cambio dell’ora avviene durante il week-end, ma per quasi 5 milioni di persone - che nel 2018 hanno risposto a un sondaggio online della Commissione europea - è tempo di dire basta al cambio dell’ora da solare a legale. Bisognerà, dunque, capire se sarà un'ultima volta. - (PRIMAPRESS)