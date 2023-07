Omicidio Michelle: il 17enne Oliver avrebbe ammesso l’accoltellamento ma si ipotizza la perizia psichiatrica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dall'interrogatorio di garanzia per Oliver D.S., il 17enne accusato di aver ucciso Michelle Causo durato diverse ore questa mattina, solo in serata fa emergere qualche dichiarazione del presunto omicida. "Mi aveva dato dell'hashish, un paio di canne, e per questo era venuta a casa: voleva 20-30 euro. La discussione è di- ventata sempre più accesa e io ho poi ho preso il coltello". Il diciassettenne interrogato per l'omicidio della sua coetanea, Michelle Causo, avrebbe confermato oggi davanti al Gip secondo quanto si apprende la versione già resa agli investigatori subito dopo l'arresto. Il giovane che deve rispondere di omicidio volontario, è ora in carcere ma la difesa avrebbe ipotizzato una perizia psichiatrica. Una decisione che ha fatto dire ai genitori di Michelle che se non ci sarà una giustizia sarà la strada a fare giustizia. - (PRIMAPRESS)