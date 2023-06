Omicidio Giulia Tramontano: oggi l'autopsia sul corpo della giovane uccisa dal fidanzato

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si svolgerà quest'oggi l'autopsia di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa al settimo mese di gravidanza dal fidanzato. L'esame autoptico dovrà stabilire le modalità dell'accoltellamento per chiarire l'intero quadro accusatorio che pesa sul compagno della giovane donna. I tentativi di quest'ultimo prima di far pensare a un allontanamento volontario ma per poi concludersi con la confessione delle indicazioni per il ritrovamento del corpo della giovane e dei suoi effetti personali si aggiunge al quadro investigativo. Un video girato da un cronista mostra Alessandro Impagnatiello che pulisce dal sangue le scale di casa. Ieri una fiaccolata nel paese di origine della giovane, Sant'Antimo, Napoli, teatro, peraltro anche di un tragico duplice omicidio a sfondo familiare. - (PRIMAPRESS)