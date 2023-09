Nubifragio si abbatte sulla Campania, decine di comuni allagati ed interventi dei Vigili del Fuoco

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Nella gran parte dei comuni della provincia di Napoli e Caserta fioccano sui social le foto di allagamenti, per lo più per lamentarsi della mancanza di manutenzione nelle strade in cui si vive. Ma la situazione è invece ben diversa, perchè l'ondata di maltempo che ha colpito parte della Campania, come peraltro previsto dall'allerta meteo, è stata davvero eccezionale questa mattina, con bombe d'acqua e grandinate. Nessuna caditoia, neanche la più pulita avrebbe pouto far defluire la pioggia che è caduta abbondante in pochissimo tempo. A Torre del Greco, vicino al lungomare cittadino, due sottopassi sono stati allagati a causa di forti piogge, intrappolando un camion e un'auto. Il primo sottopasso collega via Litoranea a una strada parallela creata per bypassare i ponti ferroviari, mentre il secondo connette la parte finale del litorale con viale Europa. In quest'ultima area, un camion è rimasto bloccato a metà del ponte, costringendo i due occupanti a salire sul veicolo in attesa di soccorso. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e volontari dell'associazione Torre Vesuvio-Pro Natura, che hanno prima soccorso le persone e poi lavorato per liberare il ponte e rimuovere il camion. Poco tempo dopo, è stata segnalata un'altra situazione critica vicino alla parte centrale del lungomare, dove un altro ponte è stato reso impraticabile dall'acqua accumulata, sommergendo quasi completamente un'auto. Fortunatamente, gli occupanti sono riusciti a uscire dal veicolo e a mettersi al sicuro. Ad Afragola recarsi alla stazione Alta Velocità è problematico proprio per gli allagamenti delle strade circostanti. Ma uscire dalla stazione è ancora peggio, perchè il solito sottopasso è allagato e quindi il traffico è stato deviato per Afragola e le sue campagne, peraltro allagate. La Protezione Civile della Regione Campania aveva già emesso un avviso di allerta meteo per forti temporali previsti per la giornata di sabato 23 settembre. Tuttavia, pochi avevano previsto l'entità degli eventi atmosferici che hanno colpito in modo particolare le province di Caserta e Benevento, oltre a diverse aree settentrionali di Napoli. Anche il capoluogo campano è stato interessato da un'intensa precipitazione, descritta come una "bomba d'acqua", che è durata per alcuni minuti. Contrastando con queste aree, alcune zone della Campania, come la costa del Salernitano, sono state completamente risparmiate dal maltempo. Nei luoghi più colpiti, i danni a edifici e terreni agricoli sono stati considerevoli. A causa di questa situazione, la Protezione Civile ha deciso di prorogare l'allerta meteo gialla per piogge e temporali fino alle 9 del mattino di domenica 24 settembre. Diverse località hanno necessitato dell'intervento di squadre di volontari della Protezione Civile. Tra queste, si segnalano Casalnuovo, MarigliNO, Bacoli, Torre del Greco, Cercola, Terzigno, Pomigliano, Casoria, Afragola, Pollena Trocchia e Somma Vesuviana in provincia di Napoli; Caserta, Carinaro, Casal Di Principe, Macerata Campana, Portico di Caserta, Lusciano, Santa Maria Capua Vetare e Piana di Monteverna in provincia di Caserta; Solopaca e Pontelandolfo in provincia di Benevento. Oltre ai forti temporali, le stesse aree hanno subito anche intense grandinate che hanno causato la distruzione di diversi raccolti agricoli. Le foto condivise sui social media da vari proprietari di aziende agricole testimoniano la gravità eccezionale degli eventi atmosferici. In alcune aree vicine al fiume Volturno, è stato anche necessario emettere un allarme per il rischio di esondazione del fiume.

A Napoli, la situazione meteorologica avversa ha avuto un impatto anche sui trasporti pubblici. La stazione di San Giorgio Cavalli di Bronzo è stata temporaneamente chiusa a causa di allagamenti, e diversi treni hanno subito ritardi significativi. Inoltre, due stazioni della linea 1 della metropolitana, Materdei e Garibaldi, sono state chiuse ai passeggeri a causa di allagamenti, causando notevoli disagi alla popolazione. Infine, il servizio funiviario per il Monte Faito è stato sospeso temporaneamente a partire dalle 10:45 del mattino, ma è tornato alla normalità dopo le 15:15, quando le condizioni meteorologiche hanno iniziato a migliorare. - (PRIMAPRESS)