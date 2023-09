Nota DEF e nuovo Decreto Migranti oggi nel Consiglio dei Ministri: misure per Centri respingimenti e false generalità

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) che viene presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica, sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. La Nota dovrà tener conto del quadro macroeconomico e di finanza pubblica e per questo si vedranno dei tagli per non incappare nelle eventuali osservazioni formulate delle istituzioni UE competenti nelle materia relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri. All'ordine del giorno del CdM c'è anche il nuovo Decreto migranti con una serie di norme che prevedono misure per coloro che dichiarano una falsa data di nascita ma anche l'operatività di Centri per i respingimenti. - (PRIMAPRESS)