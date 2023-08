Niger: sono rientrati a Parigi i 262 civili francesi evacuati ieri sera da Niamey. Volo anche per gli italiani

(PRIMAPRESS) - NIGER - Sono già rientrati a Parigi i primi 262 civili francesi evacuati dalla Nigeria dopo le tensioni provocate dopo il golpe che ha rovesciato il presidente eletto. E' la sua prima evacuazione di massa nel Sahel dove i colpi di Stato si sono moltiplicati dal 2020. Il primo aereo per l'evacuazione dei cittadini francesi è decollato da Nia- mey, ha dichiarato il capo della diplomazia francese Catherine Colonna.L'Airbus A330 con "262 persone a bordo, tra cui una dozzina di bambini", è atterrato nella serata di ieri all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi.

Anche il governo italiano ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l'Italia. L'Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione un corso»: lo scrive su Twitter il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Il volo speciale italiano in arrivo questa mattina alle 5. - (PRIMAPRESS)