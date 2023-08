Niger: domani vertice Ecowas con la forte richiesta di un’azione diplomatica per evitare altro sangue

(PRIMAPRESS) - NIGER - Mentre continuano gli scontri in Niger tra flange di esercito regolare, golpisti e ribelli, il presidente della Nigeria e della Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (Ecowas),Bola Tinubu, tirerà le somme delle azioni da intraprendere dopo il vertice di domani 10 agosto. Tuttavia Tinubu ha espresso già la sua opinione nella crisi in Niger "la diplomazia é la migliore via da seguire". Tinubu e i leader degli altri paesi del blocco dell'Africa Occidentale avrebbero già anticipato la volontà di una risoluzione ottenuta con mezzi diplomatici e pacifici per evitare altro sangue. - (PRIMAPRESS)