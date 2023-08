Niger: apertura dei golpisti verso soluzione diplomatica. Generale Tiani: “Noi disponibili”

(PRIMAPRESS) - NIGER - Il regime militare del Niger si è detto disponibile a risolvere la crisi attraverso canali diplomatici. Lo ha riferito il capo di una delegazione di religiosi nigeriani dopo la sua visita a Niamey. Il leader del golpe,il generale Tiani,"ha dichiarato che la sua porta era aperta per esplorare la via della diplomazia e della pace al fine di risolvere" la crisi,ha detto in un comunicato stampa lo sceicco Bala Lau a capo della missione di mediazione svolta con l'accordo del presidente della Nigeria Tinubu,a capo dell'Ecowas. - (PRIMAPRESS)