New York: il Procuratore chiude un ufficio di polizia illegale a Chinatown. Lavorava su ordine dei cinesi

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha annunciato l'incriminazione di due agenti per l'apertura e la gestione di una stazione di polizia illegale nella Chinatown di Manhattan (New York) che avrebbe lavorato su ordine della polizia cinese per rintracciare e perseguire residenti cinesi critici nei confronti delle autorità di Pechino. Incriminati altri 34 presunti agenti di polizia cinesi di aver condotto una "massiccia campagna" sui social media volta a "minacciare i dissidenti cinesi. - (PRIMAPRESS)