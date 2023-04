New York: crolla un garage di tre piani a Manhattan causando un morto e 5 feriti

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Un garage è crollato a Manhattan, a meno di un chilometro dalla Borsa di New York: un morto e cinque feriti il bilancio dell'incidente. I pavimenti del- l'edificio di tre piani sono crollati intorno alle 16.15 locali (22.15 in Italia) facendo precipitare tutte le auto che erano parcheggiate. Le autorità locali hanno poi riferito che al momento dell'incidente c'erano sei persone nel parcheggio. - (PRIMAPRESS)