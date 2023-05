Naufragio Lago Maggiore: indagato lo skipper e vacilla la storia del compleanno per la presenza di 007 a bordo

(PRIMAPRESS) - VARESE - Il naufragio della barca sul Lago Maggiore per una tromba d'aria ha solo poche cose certe: la morte di 4 persone il salvataggio di 20 ospiti a bordo e le indagini aperte sullo skipper della barca che avrebbe potuto imbarcare solo 15 persone ma tutto il resto è un giallo. Che cosa ci facevano a bordo un'agente del Mossad arrivato con un jet privato utilizzato per missioni particolari e che cosa ci facevano due 007 italiani sulla stessa barca? Sono tre delle persone decedute insieme alla moglie dello skipper e la storia dovrà avere una spiegazione. Ufficialmente era stato detto per una festa di compleanno ma è una versione che lascia qualche dubbio. - (PRIMAPRESS)