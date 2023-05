Naufragio India: un battello turistico si è rovesciato a Tanur. Ventidue le vittime e 6 feriti

(PRIMAPRESS) - INDIA - E' salito ad almeno 22 morti, molti dei quali bambini,il bilancio del rovesciamento di un battello che trasportava turisti locali, avvenuto ieri sera nello stato meridionale indiano del Kerala. A bordo del battello c'erano almeno 30 persone, mentre la capacità dell'imbarcazione era di 25 al massimo come ha riferito la polizia locale. Almeno sei le persone ricoverate in ospedale. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.L'incidente è avvenuto a Tanur, città costiera del distretto di Malappuram. - (PRIMAPRESS)