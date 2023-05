Napoli: una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro nei Campi Flegrei non ha turbato i festeggiamenti per lo scudetto

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei, a ovest di Napoli. Lo comunica l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma si è verificato alle 4.28 a una profondità di 3 chilometri. L'epicentro è stato a 4 chilometri da Pozzuoli e a 10 chilometri da Napoli ma i festeggiamenti per il 3º scudetto del Napoli in serie A, dopo la partita di ieri che ne ha decretato l'assegnazione non deve aver fatto percepire il lieve movimento sussultorio che ha scosso l'area. - (PRIMAPRESS)