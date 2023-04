Napoli: una ragazza 22enne cade dallo scooter e muore a Calata Fontanelle

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Una ragazza di 22 anni ha perso il controllo dello scooter su cui stava viaggiando ed è deceduta. L'incidente è avvenuto a Napoli, in Calata Fontanelle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile. In corso le indagini per accertare le cause e la dinamica dell'incidente. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi. L'incidente è avvenuto in una Napoli già in allerta sicurezza per i preparativi di quanto accadrà con la vittoria dello scudetto del campionato di calcio. - (PRIMAPRESS)