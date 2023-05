Napoli, Mattarella all'inaugurazione della Scuola Superiore Magistratura: "Che il processo sia più agile"

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - "E' indispensabile che il processo, sia civile che penale, divenga strumento più agile e moderno per perseguire adeguatamente gli obiettivi per i quali è predisposto. Occorre che Governo e Parlamento, Magistratura e Avvocatura, si impegnino per questo risultato". Così il presidente Mattarella all'inaugurazione della sede della Scuola Superiore della Magistratura a Castel Capuano a Napoli. "L'essenza dell'indipendenza della Magistratura" è"patrimonio irrinunciabile dello Stato di diritto e della nostra democrazia costituzionale",ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)