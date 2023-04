Napoli: “Concerti di Primavera” alla Chiesa Luterana con il pianista Antonino Caracò

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Quarto appuntamento per i Concerti di primavera della XXIII edizione organizzata dalla Chiesa Evangelica Luterana di via Carlo Poerio. Mercoledì 5 aprile alle 20,30 protagonista assoluto della serata sarà il pianista e compositore Antonino Caracò che proporrà di Wolfgang Amadeus Mozart due Fantasie in re minore e in do minore, di Frédéric Chopin Notturni Op. 9 – n.1, 2 Notturni Op. postuma in do minore, di Alexander Scrjabin Preludi Op. 16 – n.1 e 3 Notturno Op. 5 – n.1 e, infine, di Goffredo Petrassi Invenzione n.6.

Il pianista e compositore è nato a Napoli nel 2000 e si è perfezionato in pianoforte con Daniel Goldstein e in composizione con Lukas Ligeti e Reinhard Febel. Si è esibito al Festival di San Leo del 2019, nella stagione concertistica “TrevignanoProms” 2021/2022 (sia come pianista del Coro dell’Università di Roma Tor Vergata sia in duo pianistico con il Maestro Stefano Cucci) e, in qualità di solista, è stato ospite del festival “I concerti di primavera” di Villa Abbamer a Grottaferrata e dell’Auditorium Gregorio Antonelli per i concerti promossi dall’Associazione Mozart. Nel 2020 ha partecipato al Concorso “Caro… Swing”, per i 100 anni dalla nascita di Renato Carosone vincendo il primo Premio.

In qualità di compositore ha all’attivo numerose partiture: il suo “Urania” per quintetto di ottoni è stato eseguito nell’ottobre 2022 nell’ambito della rassegna “Nuove Creazioni” del Conservatorio di Musica di Frosinone, (per l’occasione Antonino Caracò ha ricoperto anche le vesti di direttore musicale). Per l’”Ippolito” di Euripide, prodotto dal Conservatorio Licinio Refice di Frosinone con la regia di Michele Suozzo, ha partecipato con la sua “Parodo” alla composizione delle musiche di scena; lo spettacolo ha debuttato nel Chiostro Cesare Croci del Conservatorio di Frosinone ed è stato in cartellone per la stagione 2023 del Teatro Palladium di Roma. - (PRIMAPRESS)