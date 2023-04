Napoli: bimba investita dall’auto. Alla guida c’era la mamma senza patente

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La bimba investita, accidentalmente dalla madre non aveva patente. È il drammatico retroscena della tragedia avvenuta a Casalnuovo nel napoletano. La mamma di Aurora, la bimba di 7 anni morta ieri travolta dall'auto guidata dalla madre, non aveva la patente e non sapeva guidare. La mamma, anziché ingranare la prima, avrebbe inserito la retromarcia, investendo fatalmente la figlioletta. L'ipotesi al vaglio dei carabinieri è che la mamma stesse facendo pratica in in un posto isolato. Testimoni avevano parlato di un'auto pirata per proteggere la madre. - (PRIMAPRESS)