Myanmar: oltre 100 persone uccise in un concerto a Kant Balu dai militari. Il racconto dei superstiti

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - Sarebbero circa 100 le vittime tra cui donne e bambini, dopo che la giunta militare del Myanmar ha bombardato ieri la cittadina di Kant Balu, nella regione di Sagaing,secondo quanto riferito dal governo ombra dell'amministrazione estromessa. Lo riporta la Cnn L'attacco ha causato "la perdita di decine di civili innocenti e il ferimento di molti altri", ha dichiarato il ministero del Lavoro del Governo di Unità nazionale, definendolo un "atto atroce" che costituisce "un crimine di guerra". Un residente della città di Hpakant che ha assistito all'attentato, secondo quanto ricostruito da Radio Asia, ha affermato che il numero delle vittime dovrebbe aumentare. Ha descritto una scena raccapricciante di vittime dentro e intorno al palco del concerto dove il pubblico si era riunito per ascoltare la musica per celebrare il 62° anniversario della KIA.

“Alcune persone sono state spazzate via a pezzi. Carne e teste sono state spazzate via, a oltre 100 piedi di distanza”, ha detto il testimone. "Alcune persone sono state fatte a pezzi gravemente per identificarne i corpi". - (PRIMAPRESS)