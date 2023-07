Musica: addio a Randy Meisner, il bassista co-fondatore della mitica band rock Eagles

(PRIMAPRESS) - USA - Addio a Randy Meisner, il bassista degli Eagles che fondò la celebre band rock. Meisner è morto a 77 anni: lo ha annunciato la band sul suo sito ufficiale. Il musicista ha contribuito ad alcune delle canzoni più iconiche degli Eagles, tra cui "Try and Love Again" e "Take it to the Limit", ed è accreditato per il suo lavoro su album tra cui "Eagles", "Desperado", "On The Border ", "Una di queste notti" e "Hotel California". - (PRIMAPRESS)