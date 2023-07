Mosca: tornato operativo l’aeroporto Vnukovo di Mosca dopo l’attacco di droni ucraini

(PRIMAPRESS) - MOSCA - L'aeroporto Vnukovo di Mosca, che nella notte aveva sospeso le attività, è tornato operativo. Lo hanno riferito le autorità aeronautiche alla Tass. Secondo il ministero della Difesa russo all'alba l'Ucraina ha tentato di attaccare le strutture di Mosca con i droni. Uno è stato distrutto in volo sul distretto di Odintsovo. Altri due,disattivati,si sono schiantati su Mosca colpendo due edifici e ferendo una persona. In precedenza il sindaco Sobyanin aveva riferito che non c'erano vittime. - (PRIMAPRESS)