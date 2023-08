Mosca: petroliera chimica russa Sig attaccata da droni ucraini nello stretto di Kerch

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Alcuni membri dell'equipaggio della petroliera chimica russa Sig sono rimasti feriti da schegge di vetro durante l'attacco di droni marini ucraini avve-

nuto stanotte nello stretto di Kerch, affermano le autorità russe. La nave è stata danneggiata e due rimorchiatori sono arrivati sul posto. Secondo i media di Mosca,si tratta di una nave già oggetto di sanzioni americane per aver fornito carburante alle forze russe accorse in aiuto del regime di Bashar al-Assad durante la guerra in Siria.