Mosca: chiusi gli aeroporti di Vnukovo e Domodedovo e abbattuto un drone ucraino senza danni

MOSCA - La chiusura degli scali aerei di Vnukovo e Domodedovo, gli aeroporti intorno Mosca, hanno consentito il maggiore controllo sugli spazi aerei sopra la capitale russa abbattendo questa mattina un drone ucraino. Con la guerra in Ucraina, tali misure sono state prese negli ultimi tempi quando sulla capitale della Russia sono avvenuti attacchi da parte di droni. L'attacco di Kiev "è stato fermato alle 4 del mattino", sostiene il Cremlino.Il velivolo senza pilota "è stato soppresso con mezzi di guerra elettronica ed è andato fuori controllo schiantandosi in un'area disabitata". Non sono stati segnalati vittime o danni.