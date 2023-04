Morte sul lavoro: 7 arresti a Latina per occultamento di prove in un cantiere

(PRIMAPRESS) - LATINA - Sono 7 le persone arrestate al termine delle indagini per la morte di un operaio a Latina avvenuta a giugno del 2022. Omicidio volontario, favoreggiamento,rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. I Nas di Latina hanno arrestato 7 persone (3 in carcere e 4 ai domiciliari) dopo indagini sull'operaio trovato agonizzante vicino un cantiere a Sonnino nel giugno 2022 e morto dopo mesi in ospedale. Sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre lavorava in cantiere e quindi non morì per cause naturali. I 7, secondo gli inquirenti, avrebbero orchestrato una messa in scena facendo trovare l'uomo fuori dal cantiere per occultare l'accaduto. - (PRIMAPRESS)