Morte Parini: oggi l’arrivo della salma all’aeroporto militare di Ciampino. Il cordoglio del governo israeliano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriverà oggi 12 aprile a Roma la salma di Alessandro Parini, l'avvocato ucciso venerdì scorso in un attacco terroristico a Tel Aviv. arriva a Roma domani La bara arriverà all'aeroporto militare di Ciampino (Roma) domani intorno alle 14. Il governo e il popolo di Israele "partecipano allo strazio indicibile della famiglia colpita" dalla morte improvvisa del giovane avvocato ucciso mentre era in vacanza in Israele. - (PRIMAPRESS)