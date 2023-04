Morte pallavolista Julia Ituma: il feretro rientrato in Italia. Martedì i funerali a Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il feretro della pallavolista Julia Ituma è rientrato in Italia e i funerali si terranno martedì mattina, alle 11, presso la Parrocchia San Filippo Neri a Milano. La 18enne giocatrice della Igor Gorgonzola Novara, trovata morta giovedì mattina a Istanbul, dopo essere precipitata dal sesto piano dell'albergo dove si trovava col resto della squadra, riceverà dunque l'ultimo saluto nella polisportiva dove ha iniziato a muovere i primi passi come atleta.

Come avevano anticipato gli investigatori turchi sin dalle prime ore della morte dell'atleta, si conferma l'ipotesi del suicidio ma restano ancora sconosciute le mot8vazioni di quel gesto estremo.

Sul suo profilo Julia aveva scritto: "Tante domande poche risposte, solo un grande vuoto. Tanti 'perché', tanti abbracci, tante lacrime, tanti sguardi persi nel vuoto e tanti silenzi. Quando viviamo in squadra questa diventa come una seconda famiglia ci trascorri insieme tanto tempo e condividi emozioni fortissime dentro e fuori dal campo; ora mi fermo e mi chiedo quanto davvero tutta la nostra vita frenetica fatta di sudore allenamenti, viaggi e partite ci dà modo di conoscere davvero la persona che è al nostro fianco. Rifletto e piango, penso e piango ancora". - (PRIMAPRESS)