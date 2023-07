Morte Michelle: oggi i funerali alle 11 alla Chiesa di Santa Maria della Presentazione a Roma Primavalle

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terranno oggi i funerali di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa a Roma Primavalle una settimana fa. La cerimonia si terrà alle 11 nella chiesa di Santa Maria della Presentazione. Per l'omicidio commesso mercoledì scorso è in carcere il 17enne di origini cingalesi che davanti al Gip aveva ammesso l'omicidio parlando di una lite per un debito ma gli inquirenti stanno ancora indagando sulle motivazioni. - (PRIMAPRESS)