Morte Michela Murgia: oggi i funerali della scrittrice a Roma nella Chiesa degli Artisti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terranno oggi a Roma i funerali della scrittrice Michela Murgia, scomparsa giovedì scorso all'età 51 anni per un tumore. Alle 15:30 la cerimonia funebre nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, la chiesa degli artisti. La messa sarà celebrata da don Walter Insero, professore associato alla Pontificia università gregoriana e Cappellano presso la Rai dal 2004. Il sacerdote ha recentemente officiato anche i funerali di Gina Lollobrigida, Gigi Proietti, Andrea Purgatori, Maurizio Costanzo e, in passato, anche di Fabrizio Frizzi. - (PRIMAPRESS)