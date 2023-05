Morte architetto Portoghesi: il 1º giugno i funerali a Roma. Copyright per alcune sue opere

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terranno il 1º giugno i funerali per l'ultimo saluto all'architetto Paolo Portoghesi morto questa mattina nella sua casa di Calcata (Viterbo) all'età di 92 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie, l'architetto Giovanna Massobrio.. Docente universitario e progettista di fama internazionale, Portoghesi è stato il principale esponente del Postmodernismo in Italia. Il Ministero della Cultura potrebbe avviare una procedura per tutelare il copyright su alcune sue opere che hanno rappresentano un unicum architettonico creativo. - (PRIMAPRESS)