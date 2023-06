Montefiascone: infiltrazioni d’acqua nel terrapieno crollato in un ristorante dove è morto il proprietario. In codice rosso il cuoco

(PRIMAPRESS) - VITERBO - Infiltrazioni d'acqua in un terrapieno dove erano stati effettuati dei lavori sarebbe stata la causa del crollo che ha provocato un morto in un ristorante di Montefiascone. La vittima trovata senza vita sotto le macerie nel retrocucina, era il proprietario del locale. Il cuoco è stato trovato vivo sotto le macerie ed è stato trasferito all'Ospedale Belcolle in codice rosso per un trauma cranico e toracico. - (PRIMAPRESS)